Aidone, il PD proclama Anthony Barbagallo segretario regionale, ma non c’è il presidente

E’ stata un’assemblea regionale dall’esito tutt’altro che scontato quella del Partito Democratico che si è svolta sabato, in apertura della “due giorni” di dibattiti e tavoli tematici organizzata tra l’area archeologica ed il suggestivo centro storico di Aidone, in provincia di Enna.

L’assemblea dei delegati e l’insediamento del nuovo segretario Anthony Barbagallo, alla presenza del segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti e del Ministro per il Sud Peppe Provenzano, si è svolta nella mattinata di sabato 18 nell’agorà della antica città di Morgantina, non senza colpi di scena. Alla scontata nomina a segretario regionale di Anthony Barbagallo, è seguita, infatti la consueta relazione del neo-segretario, il cui contenuto, generalmente ad indirizzo meramente politico, ha suscitato qualche perplessità, per la collegata proposta di trasformare la Commissione Regionale per il Congresso in Commissione per la revisione dello Statuto.