Capri Leone: La presidenza nazionale dell’ANC dona 3.000 euro a “Family’s Smard – La dolce Federica Onlus”

La gara di solidarietà per la piccola Federica Calà e per tutti coloro che sono affetti da Smard1 non si ferma mai.

“La Presidenza Nazionale ANC di Roma ha donato a Papà Davide, socio della sezione ANC di Sant’Agata di Militello (Me), la somma di 3000 € per finanziare la Ricerca della SMARD1, malattia neurodegenerativa di cui è affetta la piccola Dolce Federica.”

A raccontare del grande gesto di generosità dell’Associazione Nazionale Carabinieri è la mamma di Federica, Laura Portale, sulla sua pagina facebook. Mamma Laura e papà Davide da lottano ogni giorno per garantire a Federica tutte le cure necessarie nella sua difficile condizione ed una vita serena, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà delle famiglie con un membro affetto da Smard1 e contribuire a finanziare la ricerca su questa rara e devastante malattia. Per questo motivo hanno fondato “Family’s Smard – La dolce Federica Onlus” attraverso la quale nel febbraio dello scorso anno sono riusciti ad organizzare a Sant’Agata di Militello il primo convegno nazionale sulla Smard1, accendendo i riflettori su questa patologia.

“Ringraziamo per l’affetto e la sensibilità l’associazione Nazionale Carabinieri di Roma

Presieduta dal Signor Generale C.A.(ris) Libero Lo Sardo, l’Associazione Nazionale Carabinieri-Ispettorato Regionale per la Sicilia; il Signor Ispettore Regionale Car.Aus. Ignazio Buzzi; l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Sant’Agata di Militello e il signor Maresciallo Stefano Milia.” continua la signora Laura “Il contributo ricevuto da papà Davide è stato devoluto tramite l’associazione Family’s Smard La Dolce Federica Onlus

al Centro Dino Ferrari di Milano, unico centro in Italia per la ricerca sulla Smard” conclude.