S. Stefano Camastra, atti vandalici sui giochi per i bambini

“Lo spazio per i piccoli ricavato accanto al campo di calcetto avrebbe bisogno di alcuni lavori di manutenzione. Diverse persone hanno già segnalato la cosa ma ad oggi il nulla. Di due altalene una è scomparsa da mesi e l’unica rimasta ha il sedile spaccato (e ciò la rende inutilizzabile), alcuni dei riquadri gommati della pavimentazione sono malridotti e pericolosi. Visto che si tratta dell’unico spazio a disposizione per i piccoli (e di conseguenza molto frequentato) sarebbe possibile metterlo in sicurezza in tempi ragionevoli?”.

Questo il post di lamentala pubblicato su facebook da un cittadino che ha segnalato il cattivo stato di manutenzione del piccolo parco giochi di c.da Torrazza a S. Stefano di Camastra.

Il sindaco, Francesco Re, da noi contattato sulla vicenda, ha evidenziato che si tratta un atto di vandalismo notturno avvenuto nel corso del mese ad opera di un gruppetto di bulli. “Prossima settimana sistemeremo per la quarta volta di seguito l’area giochi e contestualmente provvederemo ad istallare la videosorveglianza mobile e fissa” ha assicurato il primo cittadino “Tollerenza zero. Basta buonismi anche nei confronti dei minori. Chi sbaglia paga!” tuona il sindaco Re “denunceremo all’autorità giudiziaria chiunque verrà individuato quale artefice di atti di vandalismo in quell’area che deve essere e rimanere di tutti”

Sull’accaduto è intervenuto anche Vincenzo Consentino, consigliere della Consulta Giovanile dei Nebrodi, stigmatizzando l’accaduto

“E’ una vergogna che continua a perpetrarsi a danno del patrimonio pubblico, ma soprattutto per la comunità di Santo Stefano di Camastra e per la tutela della salute dei nostri bambini. Ho chiesto al Sindaco di intensificare i Controlli con Carabinieri e Vigili. Ma deve essere chiaro che alla base di tutto c’è un problema di educazione civica e rispetto verso la nostra città.” ha detto Consentino “Invito tutti a tutelare come un bene proprio questo parco giochi e campetto Comunale, vero vanto non soltanto del quartiere ma di tutta la nostra città Stefanese.