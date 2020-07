Messina. Tre nuovi casi di coronavirus. Sono pazienti dell’ortopedico di Ganzirri

Tre nuovi casi di positività a Messina che lasciano pensare a un nuovo possibile focolaio nella città dello Stretto. Si tratta di tre pazienti dell’Istituto Ortopedico di Ganzirri che sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Sono tre ricoverati nel reparto di reumatologia. due di loro sono giunti da Enna e Catania, a quanto pare a bordo della stessa auto. Il terzo paziente è residente a Messina. Si trovava nella stessa stanza di degenza, sebbene a distanza di sicurezza. I tre sono stati trasferiti al Policlinico Universitario nel reparto di Malattie Infettive, ma non sarebbero in condizioni preoccupanti. Ricoverati e personale della struttura sono stati sottoposti a tampone. I tre erano risultati negativi ai test nel pre ricovero.