Ucria, la bimba di 9 anni coinvolta nell’incidente in bicicletta è ritornata a casa

La comunità di Ucria è in festa per il ritorno a casa della bimba di 9 anni, che la scorsa settimana, con la bicicletta, era andata a sbattere prima su una inferriata e poi sull’asfalto, rendendo necessario il trasferimento al policlinico di Messina.

Qui fu sottoposta ad intervento chirurgico alla testa e poi fu ricoverata in terapia intensiva. In avanti, mentre miglioravano le sue condizioni, fu disposto il trasferimento in neurochirurgia e oggi è di ritorno a casa. L’ennesima notizia straordinaria che attendevano i genitori e i parenti, il sindaco di Ucria Enzo Crisà e tutta la comunità montana che ha seguito con trepidazione questa vicenda e che adesso può finalmente festeggiare.