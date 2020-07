Enzo Natoli: “Inopportuno ed inappropriato discutere sul prg alla fine della legislatura!”

Il Movimento “Siciliani Liberi” di Patti ha lanciato un appello ai consiglieri comunali, in vista della seduta prevista per domani mattina, alle ore 10.30, in cui si dovrà deliberare, su proposta presentata dal sindaco Mauro Aquino, sull’approvazione delle direttive generali per la revisione del Piano Regolatore Generale.

“Mai fu scelta una data più sbagliata per deliberare di un argomento che riguarda la programmazione ed il futuro delle nuove generazioni. Inutile dire pertanto quanto sia inappropriato discutere sullo strumento urbanistico e dunque sullo sviluppo della città alla fine della legislatura, ha dichiarato il responsabile del movimento e candidato a sindaco Enzo Natoli; inopportuno è dire poco, perché se queste scelte condizioneranno il futuro della città, non può essere oggi, a meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative, anche per ragioni di carattere politico, il consiglio comunale e l’amministrazione in carica a prendere tale decisione.”

Natoli ha voluto lanciare un accorato appello alle forze politiche in consiglio a soprassedere sulla decisione, rinviando il punto a data da destinarsi.

“Ritengo che invece dovrà essere la nuova Amministrazione ed il nuovo Consiglio Comunale, eletti nel 2021, a dire l’ultima parola sullo strumento urbanistico.”