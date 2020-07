Brolo – Claudia Riolo selezionata per il programma “she.grows” sponsorizzato da YouTube Music

La 23enne di Brolo Claudia Riolo è una delle 12 allieve italiane selezionate per il programma di mentoring virtuale sponsorizzato da YouTube Music e realizzato da “SheSaid”, community creata da e per le donne che lavorano nel settore della musica.

Claudia, laureata in lingue per l’impresa, da un anno e mezzo lavora per un’etichetta musicale milanese ed è stata selezionata per far parte del programma “she.grows”, nato con l’obiettivo fornire alle partecipanti abilità ed esperienze fondamentali per il raggiungimento dei propri obiettivi professionali.