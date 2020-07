Gal Nebrodi Plus, proroga di 60 giorni per le operazioni messe a bando

Martedì 14 luglio, presso Castello Gallego a Sant’Agata di Militello, il GAL Nebrodi Plus ha indetto una conferenza stampa con la quale ha annunciato la proroga di sessanta giorni delle Operazioni messe a bando.

Presenti il Presidente del GAL Nebrodi Plus Francesco Calanna, il Vice Presidente del GAL Nebrodi Plus Carmelo Rizzo Nervo, il Sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso, il Dirigente dell’Unità Operativa S10.06 Ricciardo ed il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza.

Il Presidente Calanna ha sottolineato come questa proroga, relativa ai termini di presentazione delle domande di sostegno, si è resa necessaria poiché lo stato di emergenza che ancora investe il Paese ha reso più difficoltoso e lento il reperimento e la preparazione della documentazione tecnico – amministrativa essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno. Diverse le richieste ricevute al GAL in tal senso, che hanno determinato questa decisione. Dopo i saluti di rito ed il plauso che il Sindaco Mancuso ha espresso nei confronti dell’operato del GAL, è stato rivolto un augurio di buon lavoro al neo Presidente del Parco dei Nebrodi.

Con lo strategico supporto del dott. Ricciardo, il momento si è reso propizio per operare un’ulteriore approfondimento sui bandi prorogati, che portano in sé una dotazione finanziaria di due milioni e cento mila euro. Lo staff tecnico composto dal dott. Ortoleva, dal dott. Sirna e dal dott. Ferro si è messo a disposizione della platea dei professionisti esperti che hanno raccolto l’invito al momento di animazione territoriale. Ingegneri, geometri, agronomi e progettisti si sono confrontati ed hanno ricevuto i necessari approfondimenti e chiarimenti circa i bandi attivati nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo ed al Piano di Azione Locale “SISTEMA NEBRODI 2014/2020”:

– Azione 1.2 del PAL – SOSTEGNO A CREAZIONE O SVILUPPO IMPRESE EXTRA AGRICOLE SETTORI COMMERCIO ARTIGIANALE TURISTICO SERVIZI INNOVAZIONE TECNOLOGICA – Ambito Tematico 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali – Sottomisura 6.4 – Operazione 6.4.c del PSR Sicilia 2014-2020.

– Azione 2.1 del PAL – SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA – Ambito Tematico 2. Turismo sostenibile – Sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020.

“La territorializzazione delle risorse del GAL rappresenta una valida ed importante opportunità per orientare ed approfondire strategie ed azioni per la valorizzazione del nostro territorio – asserisce il Presidente del GAL Nebrodi Plus, Francesco Calanna – consapevoli della ricchezza turistica, agricola, ed agroalimentare che ci contraddistingue; ma, queste eccellenze non possono prescindere dalla riqualificazione territoriale, dalla qualità dell’ambiente, del paesaggio e dalla sostenibilità, anche economica dei luoghi. Occorre– continua Calanna – intraprendere un percorso di pianificazione realmente strategica dei nostri territori.”