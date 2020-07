S. Agata Militello, domani fiaccolata per ricordare la tragica morte di Giuseppe Mondello

Chi ha conosciuto Giuseppe lo ricorda come un ragazzo mite e semplice, che si dava da fare per lavorare e molto legato alla sua famiglia d’origine.

I fratelli e le sorelle di Giuseppe: Maria, Franco, Vito, Gaetano Lorenzo, Rita, Carmela Salvatore ed Angela, hanno organizzato una fiaccolata commemorativa, che si terrà domani in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, con partenza alle 18.30 da Via Case Pescatori, dove Giuseppe viveva, per poi continuare in direzione Palermo-Messina, su Via Cosenz, poi Prolungamento Via Roma e Viale Regione Siciliana, fino al luogo esatto dell’incidente, dove è stata posta una targa in ricordo del giovane. Poi, presso l’edicola votiva di Padre Pio si svolgerà una messa di suffragio.