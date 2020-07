Palermo, altre due persone risultano disperse

Sono momenti drammatici a Palermo, dove, oltre alle due vittime accertate, risulterebbero disperse altre due persone, travolte dalla furia dell’acqua che nel pomeriggio di oggi ha invaso le strade della città come un fiume in piena.

Vi sarebbero, infatti, dichiarazioni in tal senso rese alle forze di polizia e per questo, in Viale Regione Siciliana, all’altezza dell’incrocio con Viale Lazio, nonostante il buio e le difficili condizioni, sono incessantemente a lavoro i Vigili del Fuoco e le altre forze dell’ordine, per completare le ricerche.