Torrenova, assolto imprenditore. Era accusato di violazione del diritto d’autore

Il giudice Vincenzo Mandanici del Tribunale di Patti, accogliendo la tesi difensiva eccepita dall’avvocato Benedetto Ricciardi, ha assolto con formula piena, perché’ il fatto non costituisce reato, titolare di un esercizio pubblico in via Mazzin a Torrenova.

L’imprenditore era stato accusato di avere violato il diritto d’autore previsto dall’articolo 171 ter della legge numero 633 del 22 aprile 1941. I fatti si riferiscono al 6 maggio 2017, quando l’uomo in assenza di accordo con il distributore, nello specifico l’emittente televisiva Mediaset Premium, diffuse l’evento calcistico criptato in serie A, Juventus /Torino, all’interno del proprio locale mediante l’utilizzo di una smart card, abilitata alla sola visione degli eventi sportivi in ambito personale e /o domestico.

Il pm aveva chiesto la condanna a quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 2. 000 euro, ma il giudice accogliendo pienamente la tesi difensiva esposta dell’avvocato Benedetto Ricciardi ha assolto l’imputato, perché il fatto non costituisce reato.

Si conclude così la vicenda giudiziaria iniziata nel 2017.