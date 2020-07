“Una storia diversa” è il sito più creativo. Il siciliano Salvatore Ducato batte i big ed è primo

Ci eravamo già occupati del sito unastoriadiversa.it durante il lockdown, in un periodo in cui le notizie di cronaca sul Coronavirus riempivano le nostre giornate di negativit (qui il servizio del 23 aprile).

Il sito, ideato dal Marketing & Digital Specialist palermitano Salvatore Ducato, è un’isola di serenità online, in cui trovano spazio solo le buone notizie e le storie a lieto fine, con l’idea di strappare ai lettori un sorriso e fare il pieno di speranza. Notizie che raccontano di generosità e solidarietà tra le persone e di aiuti concreti da parte delle aziende.

Per “Una storia diversa” (che non ha alcun fine commerciale e tutti coloro che vi hanno collaborato lo hanno fatto a titolo completamente gratuito), arriva adesso un importante riconoscimento, il premio della categoria “Digital PR and Social Media Relation” al Touchpoint Awards Engagement 2020, i riconoscimenti dedicati all’innovazione e alla creatività per l’impresa promossi da Oltre La Media Group.



Premio che ha ancora più valore per il bagherese trapiantato a Milano Salvatore Ducato, visto che a partecipare c’erano grosse aziende italiane e internazionali come Fisher-Price, Enel, Bauli, Kimbo, Warner Bros, Facile.it, Barilla e Venchi.

Inoltre durante la serata di premiazione, condotta a Milano da Ale e Franz, il pubblico da casa ha potuto votare il migliore tra i vari siti premiati e “Una storia diversa” è salita sul podio, aggiudicandosi anche il terzo posto assoluto tra tutti i progetti vincitori del concorso.