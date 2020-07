Calcio – L’Igea 1946 piazza i primi colpi di mercato

L’Igea 1946 si prepara al prossimo campionato di Eccellenza con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza di chi sa di dover far bene per non deludere le attese. Sono già due i colpi di mercato messi a segno dalla società giallorossa e altri potrebbero arrivarne a breve per allestire un organico competitivo.

Dal Città di Sant’Agata sono già stati prelevati i centrocampisti Roberto Assenzio e Tonino Longo. Il primo, classe 1987, all’occorrenza utilizzabile anche ruolo di esterno destro, vanta una carriera con oltre 160 presenze in Serie D con le maglie di Acicatena, FC Messina, Noto e Licata e Camaro.

Sempre dal Città di Sant’Agata arriva Tonino Longo, classe 1993, anche lui centrocampista. Per lui, barcellonese, si tratta di un ritorno con la squadra della sua città. Longo ha infatti difeso i colori igeani in Eccellenza e Serie D, prima di distinguersi con le maglie di Rocca di Caprileone e Città di Sant’Agata. Nei giorni scorsi, la società aveva confermato i calciatori Lo Monaco, Tricamo, Mondello, Crifò, Genovese e Aveni, protagonisti dello scorso vittorioso campionato di Promozione.