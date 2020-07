Oliveri è Covid free – Guarito il giovane risultato positivo il 15 giugno

Il territorio di Oliveri è di nuovo “Covid Free.” Il caso positivo riscontrato il 15 giugno scorso, ora non c’è più. Lo ha comunicato il 7 luglio scorso il sindaco Francesco Iarrera, che ha evidenziato come il ragazzo si sia sottoposto a due tamponi ed entrambi sono risultati negativi.

La positività al tampone è stata riferita ad un turista del Nord, che, prima di partire per la vacanza, si era sottoposto al test sierologico. Il giorno successivo, giunto a destinazione, si era recato al comune di Oliveri, per comunicare l’esito del test; da qui era stato sottoposto al tampone, risultando positivo.

Ora il caso è chiuso, dopo che in precedenza anche i tamponi effettuati sulle persone con cui era venuto in contatto erano risultati tutti negativi.

“Dopo qualche giorno di apprensione torniamo con uno bellissimo zero nella casella problemi alla voce Coronavirus: zero casi, zero in quarantena, zero sospetti, ha ricordato il sindaco Iarrera; ringrazio le persone coinvolte in questa spiacevole vicenda, che sono state serissime nel rispettare le norme di riduzione del rischio a cui sono state sottoposte. Starsene dentro con queste splendide giornate non è esattamente il primo fra i desideri estivi.”