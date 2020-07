Basket – La Costa d’Orlando cede il titolo di Serie B al Bologna 2016

La Costa d’Orlando Basket cede il titolo di Serie B al Bologna Basket 2016. Una notizia che circolava nell’aria già da tempo, ma che oggi vede la sua ufficialità. Lo ha comunicato la stessa società biancorossa, parlando di una scelta dolorosa ma inevitabile. Non si sa ancora se la formazione ripartirà dai campionati minori.

«Avremmo preferito evitare la cessione del titolo ma non avevamo molte alternative – dichiara il presidente Mauro Giuffrè -. Facciamo un passo indietro oggi con la prima squadra per farne molti altri in avanti con il nostro settore giovanile nel prossimo futuro. Siamo pronti a tornare nel basket che conta, a patto che ci siano le condizioni per programmare serenamente le nostre attività».