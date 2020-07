S. Agata Militello, area Officina Democratica” No al Financing Project del cimitero”

“Officina Democratica esprime preoccupazione per la scelta dell’amministrazione comunale di dare seguito al project financing dei servizi cimiteriali. Le esperienze maturate altrove dimostrano che la gestione privata, legata naturalmente all’esigenza del profitto, non costituisce quasi mai un vantaggio per i cittadini e spesso comporta l’aumento dei costi di gestione.”

Così il gruppo di minoranza del locale circolo PD di S. Agata Militello sul progetto relativo ai servizi cimiteriali.

“È strano anche che si motivi tale determinazione della giunta facendo riferimento all’impossibilità di costruzione di nuovi loculi, dopo la deliberata riduzione del capitolo di bilancio che avrebbe consentito di realizzarne diverse centinaia, proseguendo l’iter già avviato dalla precedente amministrazione. Sappiamo bene che la privatizzazione dei servizi cimiteriali rientra nel programma elettorale del Sindaco Mancuso e che l’amministrazione in carica ha tutto il diritto di realizzarlo. Ma desideriamo che questa scelta sia in qualche modo, oltre che chiaramente rivendicata, anche condivisa con la cittadinanza; che la gente venga messa al corrente delle conseguenze di ordine pratico di questa determinazione e che sul tema sia possibile un confronto pubblico tra tutte le categorie politiche e sociali. E ciò anche in ordine ai contenuti delle offerte pervenute, alla base della delibera di giunta del 3 luglio scorso, che per quanto se ne sappia al momento, non garantiscono sufficientemente le esigenze delle famiglie Santagatesi.” dichiarano i democratici con una nota stampa.

“ODem ritiene inoltre necessario e urgente che con le risorse residue sul capitolo, o eventualmente ripristinandone l’originaria entità, si proceda alla realizzazione urgente di nuovi colombari così come a suo tempo previsto; e ciò a prescindere dal procedimento avviato e dal suo esito, che richiederà certamente tempi non brevissimi per la definizione. Affinché alle numerosissime famiglie di santagatesi che ogni giorno ne fanno richiesta, venga garantita possibilità di degna sepoltura dei propri cari, senza dover fare ricorso alla disponibilità di parenti e amici.”