Motori – Via alle iscrizioni per 17° Rally del Tirreno e 4° Tirreno Historic Rally

La gara messinese dell’8 e 9 agosto valida per la Coppa Rally di 8a Zona, Trofeo Rally di Zona, Campionato Siciliano e Trofeo Rally Sicilia organizzata da Top Competition, entra nella fase operativa.

Le iscrizioni, esclusivamente on line, resteranno aperte da domani, venerdì 10 luglio fino a mercoledì 29. Tutte le operazioni preliminari alla gara e tutte le attività di segreteria si svolgono on line. Previsti già i punti di accesso e di uscita, dotati di spazi accoglienza e triage, dal Tirreno Village, che anche quest’anno sarà allestito presso gli spazi “Ex Pirelli” a Villafranca Tirrena, ma nell’edizione 2020 l’intera area sarà il centro della gara, con Partenza, Traguardo, parco assistenza, riordini e centro servizi.

Interesse alto e entusiasmo palpabile verso la competizione messinese che segnerà la riaccensione dei motori da corsa, per cui, si attendono numerose le iscrizioni per l’inizio della caccia ai punti delle 4 serie in palio, oltre che per il successo in una gara che da sempre è sinonimo di impegno e selettività, aumentati dal fascino dalla notte.

“L’intenso lavoro di preparazione continua a svilupparsi in un clima di dialogo e collaborazione con le autorità preposte ed i comuni coinvolti, a cui va la nostra gratitudine – spiega Maria Grazia Bisazza, Presidente Top Competiton – la professionalità di tutte le figure coinvolte è fondamentale. Essere giunti all’apertura delle iscrizioni è già un importante tappa di avvicinamento alla gara. Siamo concentrati su ogni aspetto della sicurezza e sul pieno rispetto delle regole, desideriamo che con un minimo di collaborazione da parte di tutti, la gara sia sinonimo di serenità sotto ogni aspetto. Ci penseranno gli equipaggi ad arricchire lo spettacolo e tenere alto l’agonismo”.