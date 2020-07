S. Agata Militello, Nursing Up denuncia: “grave carenza di personale ostetrico in ospedale”

Il sindacato Nursing Up – Messina, ha inviato una missiva ai vertici dell’ASP di Messina per lamentare la grave carenza, acuitasi di recente, di personale Ostetrico nel nosocomio santagatese.

A comunicarlo il dirigente responsabile Biagio Proto, infermiere presso il P.O. santagatese. “Nursing Up Messina ha già, da diverso tempo, sostenuto l’intollerabilità della programmazione dei turni di servizio del personale Ostetrico, con relativo accumulo sproporzionato, di ore di lavoro straordinario, riposi e ferie saltati regolarmente e/o se fruiti grazie alla solidarietà fra colleghi. Tutto ciò ha condizionato e sta condizionando fortemente non solo la sfera professionale, ma anche quella familiare e sociale dei professionisti Ostetrici.” si legge nella nota inoltrata alla stampa. “La situazione è intollerabile, ancor più di fronte alle ferie estive ( obbligatorie) che il personale dovrà godere. Nei fatti, stante l’attuale forza lavoro ( 4 unità), anche le ferie sono a rischio.” denuncia il sindacato.

“Il servizio è garantito grazie alla professionalità, al grande senso di appartenenza ed abnegazione di professionisti seri che tengono “in vita” un servizio fondamentale per la collettività dell’hinterland santagatese. Ma ora il personale è stremato. Serve una urgente assegnazione di almeno tre unità, al fine di garantire il servizio, le fruizione delle ferie, lo smaltimento, almeno parziale del monte ore accumulato quale straordinario. Non è più sostenibile mantenere un servizio col personale sottodimensionato che per amore della popolazione, per garantire il Diritto alla salute dei cittadini, deve fare sacrifici, rinunce personali.

“Si tutelino i diritti dei professionisti a poter lavorare serenamente e godere dei diritti contrattualmente previsti” incalzano i sindacalisti “Abbiamo chiesto un incontro al Manager, per capire ufficialmente in termini pratici la reale disponibilità ad assegnare personale Ostetrico al P.O. di sant’Agata.”

Il sindacato non si limita a scrivere all’ASP, chiamando in causa anche gli amministratori locali “Un appello alla politica: faccia la propria parte, concretamente. La politica dei Nebrodi, rimuova i colori, le bandiere, le appartenenze e prenda una posizione netta a tutela dell’ospedale di Sant’Agata Militello.”