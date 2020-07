Come era prevedibile e preventivato, anche stavolta il Ponte sullo Stretto di Messina non si farà. Le chiacchiere sono andate avanti per qualche settimana, tra battibecchi, annunci in pompa magna e nulla di fatto. Al dunque, una volta presentato in conferenza stampa dal Premier Conte il piano per la realizzazione di 130 opere strategiche per il Paese, il Ponte non è stato neanche nominato.

Nel video le dichiarazioni del Deputato Nazionale di Forza Italia Matilde Siracusano.