Torrenova, consegnate borse studio agli studenti meritevoli

E’ stata pubblicata la determina di approvazione della graduatoria dei ragazzi assegnatari delle borse di studio Comunali e frequentanti la scuola Secondaria di I e II Grado nell’anno scolastico 2018/2019.

“Ogni anno si è sempre svolta una piccola cerimonia di consegna simbolica della borsa di studio, alla quale partecipavano parenti, amici, insegnanti e la dirigenza scolastica. Questo, invece, è un anno particolare in cui il rispetto delle regole di distanziamento impedirebbe un sereno svolgimento di quella che è sempre stata una cerimonia ricca di abbracci, strette di mano e un piccolo rinfresco conclusivo. Per queste ragioni, le pergamene saranno consegnate al domicilio degli studenti e l’accredito della borsa di studio sarà effettuato dagli uffici di ragioneria tenendo conto dell’Iban indicato al momento della presentazione dell’istanza.

A comunicarlo sulla pagina fecebook del Comune, sono stati Grabriella Sgro, assessore alla pubblica istruzione e il sindaco Salvatore Castrovinci.

Ma il sindaco e l’assessore hanno voluto dare comunque visibilità all’eccellenza scolastica rendendo pubblico l’elenco nominativo dei ragazzi che, con il loro impegno, la responsabilità nello studio, la costanza, la voglia di apprendere e conoscere rappresentano un orgoglio non solo per le rispettive famiglie, ma per tutta la comunità torrenovese.

La borsa di studio assegnata vuole essere un segno concreto di valorizzazione del merito e della competenza che hanno dimostrato nel loro percorso di studi durante il quale sono stati supportati dalle loro famiglie e dai loro insegnanti, entrambi punti cardine per la loro formazione.

“Siamo certi che, una volta conclusi gli studi con la stessa costanza e impegno, diventerete un valore aggiunto per il futuro del nostro territorio.” concludono il sindaco e l’assessore

Ecco i nomi degli studenti torrenovesi premiati:

SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI I° GRADO

1-VITALE ANDREA

2-SCOLARO LUCY

3-PIRRI SOFIA

4-LUNGHITANO GIADA

5-CASTROVINCI GRETA

SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI II° GRADO

1-SIDOTI MATTEO

2-RUSSO ANTONINO

3-NAPOLI RACHELE

4-PROITI GLORIA

5-MONASTRA GIORGIA

6-ERAMO RICCARDO

7-PICCOLO GIULIA

8-FIOCCO NAUSICA

9-MONDI’ GAETANO

10-CARCIONE CHIARA

11-PALMERI BIAGIO

12-CORONA GIORGIA

13-MONZU’ NICOLO’