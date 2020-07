Navigando tra Scilla e Cariddi, la Nave Scuola Amerigo Vespucci ha oltrepassato lo stretto di Messina, in un tour che la vede protagonista in giro per la Sicilia.

Nel video gli allievi dell’Accademia Navale Italiana al lavoro sulla Signora dei Mari, che spiega le vele attraversando lo Stretto di Messina.

