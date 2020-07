Francesco Storace è il nuovo vicedirettore de “Il Tempo”

«Una nomina che premia l’esperienza e il profondo radicamento nella città di Roma e nella regione Lazio, di cui “Il Tempo” é una delle espressioni più autorevoli. Sono felice per Storace, che ha tutti i titoli per stare ai vertici di una testata giornalistica antica e gloriosa, che non si è mai lasciata omologare dal pensiero unico. Gli giungano i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro».