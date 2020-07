Capo d’Orlando – Nasce il circolo di Fratelli d’Italia, eletto il coordinamento

Dopo l’ufficializzazione avvenuta ad inizio anno dell’appartenenza a Fratelli d’Italia dei Consiglieri comunali Sandro Gazia e Teodolinda Liotta e la raccolta firme in piazza per le quattro leggi di iniziativa popolare, è ripresa l’attività politica del gruppo orlandino con la costituzione, nelle scorse settimane, del Gruppo politico in seno al Consiglio comunale.

Si è svolta ieri, domenica 5 luglio, l’assemblea degli iscritti che avevano chiesto ed ottenuto dalle Commissarie provinciali On.li Ella Bucalo e Elvira Amata, la costituzione del Circolo territoriale Fratelli d’Italia Capo d’Orlando.

L’assemblea per acclamazione ha eletto Presidente del circolo territoriale il Dott. Sandro Gazia che assumerà anche il ruolo di Coordinatore comunale.

Il neo eletto presidente ha fatto un’analisi dell’attività politica che il circolo si accingerà a porre in essere, sempre in linea con i programmi regionali e nazionali del partito.

Su proposta del Presidente e del capogruppo in Consiglio Teodolinda Liotta l’assemblea ha eletto Presidente onorario del circolo Salvatore Mantineo, figura storica della Destra paladina.