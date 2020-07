Patti – Allagate diverse strade a causa del nubifragio, problemi anche a Gioiosa Marea

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto questa mattina a Patti, allagando diverse strade del centro. Allagamenti anche a Patti Marina, dove locali e scantinati di abitazioni sono stati sommersi dalle acque piovane.

Situazione simile anche a San Giorgio di Gioiosa Marea, dove è intervenuta anche la protezione civile del luogo per spazzare via l’acqua dalle strade, in quello che è il primo vero acquazzone estivo che colpisce la zona tirrenica. Ecco il video.