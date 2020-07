Acquedolci, triplo fiocco rosa. Nascono tre gemelle, le prime dall’avvenuta Autonomia

La notizia del lieto evento ha fatto velocemente il giro del paese, dove parenti ed amici hanno atteso la nascita delle tre piccine con apprensione. La gravidanza, infatti, sin da subito si preannunciava abbastanza difficile per mamma Manuela, che è stata sottoposta dal ginecologo di fiducia ad una serie di controlli specifici, pur di fronte all’incredula gioia dei futuri genitori per l’eccezionale evento. La giovane mamma è stata, infatti, seguita dagli specialisti all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, il cui reparto di ostetricia e ginecologia è specializzato in gravidanze trigemine e quadrigemine.

La mattina del primo luglio, al compimento della trentaduesima settimana, l’ingresso in sala operatoria e alle 10,10 del mattino, con taglio cesareo, sono nate prima Gloria, con un peso di 1.800 grammi, seguita immediatamente da Gioia, 1.600 grammi, che condividevano la stessa sacca. Poi, per ultima, la terza gemella, la piccolissima Grace – Grazia – di appena 630 grammi. Per la piccola Grace si è reso necessario l’uso dell’incubatrice e del respiratore, ma Grace, peso piuma combattente, sta tenendo duro, come ha dichiarato mamma Manuela all’Acquedolci Furiano blog, sta aumentando di peso di giorno in giorno, respira già da sola e tra poco inizierà ad alimentarsi con il latte materno. Mamma e papà hanno quindi potuto subito abbracciare Gloria e Gioia, mentre per Grace dovranno attendere ancora un po’.

Le bimbe sono ancora in ospedale, ma i coraggiosi Antonio e Manuela, sono accanto alle loro piccine, a Palermo. “Adesso non vediamo l’ora di tornare nel nostro paese Acquedolci, nella nostra casa, insieme tutti e cinque!” ha detto la loro mamma. Il padre delle bambine ha già provveduto a registrarle all’anagrafe acquedolcese. Il sindaco Alvaro Riolo ha dichiarato: “Questa è una notizia che riempe il cuore di gioia a tutti i cittadini. E’ segnale di ripresa, di ripartenza, di fiducia e speranza per il futuro. Ai genitori, ai nonni, agli zii porgo i più affettuosi auguri”.