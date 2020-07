Il Città di S. Agata riconferma la punta Giorgio Cicirello

A segno il primo “colpo” di mercato per il Città di S.Agata. Riconferma, infatti per Giorgio Cicirello, attaccante santagatese, anima della formazione cara al Presidente Ortoleva e a segno 70 volte con la maglia del S. Agata.

Una notizia che era nell’aria già da qualche giorno ma che è stata ufficializzata ieri dal direttore sportivo Ettore Meli. Soddisfattissimo l’attaccante Cicirello – a segno 11 volte nella scorsa stagione – che subito dopo la firma ha detto: “Mi aspettavo la riconferma, sia perchè sono l’unico santagatese della squadra e sia perchè avevo già giocato in Serie D col due Torri e quindi conosco il campionato”.

Cicirello è, quindi, già pronto a scendere in campo per onorare la maglia. “Sarà un campionato tosto perchè in Serie D ci sono squadre molto forti – ha aggiunto la punta santagatese – sono pero’ sicuro che la società ed il Mister Ferrara faranno acquisti importanti per la categoria. Non saremo soltanto di passaggio in Serie D ma siamo qui per rimanerci”.