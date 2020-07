S. Agata Militello, la consigliera Starvaggi sul “caso indennità” dell’assessore Scurria – video

Un’interrogazione a risposta scritta presentata dalla consigliera di minoranza Nunziatina Starvaggi, per chiedere se nel corso del mandato in essere l’Assessore al Bilancio Antonio Scurria ha, per un determinato periodo, realmente prestato attività di lavoratore subordinato e se nello stesso periodo ha percepito l’indennità di carica per intero oppure no.

L’atto ispettivo scaturisce dalla notizia, riportata nei giorni scorsi da alcuni blog e giornali online, che l’Assessore Scurria avrebbe percepito l’indennità di carica per intero e non dimezzata, anche nel periodo in cui ha svolto attività di lavoratore dipendente.

La vicenda è emersa dopo l’esposto di un ex Consigliere Comunale all’autorità giudiziaria. Il fatto, per la consigliera Starvaggi ha grande rilievo politico, in ragione delle scelte tecnico – giuridiche operate in questa vicenda, dato che oltre ad avere la delega assessoriale al bilancio, Antonio Scurria riveste un ruolo cruciale nelle decisioni e scelte dell’ente, scelte in più occasioni osteggiate dalla minoranza in consiglio.