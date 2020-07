Capo d’Orlando – Scontro tra auto e scooter sulla via Tripoli, un ferito

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18.45 in Via Tripoli a Capo d’Orlando. Nei pressi dell’incrocio con via Nino Bixio si sono scontrati un’automobile e uno scooter.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’auto, guidata da una ragazza, proveniente da via Nino Bixio, non abbia visto lo scooter che sopraggiungeva da via Tripoli. Da qui lo scontro.

L’uomo, un cinquantenne, alla guida dello scooter ha sbattuto la testa contro la fiancata dell’auto, una Wolkswagen Polo, ma il casco ha attutito l’urto. Il conducente del T-Max è stato comunque trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Sant’Agata di Militello per un problema alla gamba.

Polizia Municipale sul posto per i rilievi.