La nave-quarantena Moby Zazà in rada a Porto Empedocle, è rientrata al porto per far sbarcare una dei 28 migranti risultati positivi al Covid-19 una settimana fa. Si tratta di una donna, 31enne originaria del Camerun, incinta di poche settimane.

La giovane si trovava nella cosiddetta «zona rossa», assieme appunto agli altri 27. E’ stata trasferita, in via precauzionale, all’ospedale Cervello di Palermo.