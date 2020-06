Milazzo, divampato incendio a bordo di un aliscafo

Intervento in atto nel porto di Milazzo, per un incendio divampato a bordo di un aliscafo proveniente dalle isole Eolie.

Tutti i passeggeri sono scesi incolumi. Sul posto il nucleo nautico con la motobarca RAFF 14 e il personale del distaccamento terrestre di Milazzo con autopompa.

Sono in corso accertamenti tecnici sul mezzo.

“E’ stato gestito per fortuna senza gravi conseguenze l’incendio scoppiato a bordo dell’aliscafo Eraclide di Liberty Lines, in servizio fra le Isole Eolie e Milazzo”. E’ quanto si legge in una nota della società.

Le fiamme, prosegue la nota, sono scoppiate in sala macchine alle 14.14, a circa mezzo miglio dall’arrivo nel porto di Milazzo: a bordo del mezzo si trovavano 78 passeggeri. L’Eraclide è riuscito ad ormeggiare e a sbarcare tutti i passeggeri in piena sicurezza: non si registrano infatti feriti, nemmeno fra i sette membri dell’equipaggio. La società sottolinea che “il pronto intervento dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto di Milazzo, in collaborazione con l’equipaggio, ha poi consentito di domare le fiamme”. Sulle cause dell’incendio, conclude la nota, “verranno effettuate le indagini del caso da parte delle autorità, in collaborazione con l’azienda”