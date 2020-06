Capo d’Orlando, incontro amministrazione-dirigenti scolastici sulla logistica

Il Sindaco Franco Ingrillì e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Paterniti del Comune di Capo d’Orlando hanno incontrato nell’aula consiliare i dirigenti dei due Istituti comprensivi orlandini, Rita Troiani e Rinaldo Anastasi, per affrontare le problematiche di natura logistica in vista del rientro a scuola fissato dal Governo nazionale al 14 settembre.

Secondo quanto disposto dalle linee guida per la ripartenza approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e nell’attesa che giungano i finanziamenti annunciati, sulla scorta di questo primo confronto tra Amministrazione e dirigenti si sta valutando di reperire nuovi spazi sia all’interno degli istituti che in locali di proprietà comunale, per poter sistemare alcune classi e consentire lo svolgimento della didattica in assoluta sicurezza.

“Torneremo ad incontrarci la prossima settimana dopo aver effettuato le verifiche concordate – commenta l’Assessore Paterniti – ma ci sono tutti i presupposti per poter garantire la ripresa a settembre assicurando l’osservanza delle regole di distanziamento e garantendo la didattica in presenza, fondamentale soprattutto per la scuola dell’obbligo”.

Il Sindaco Franco Ingrillì ha annunciato che “a giorni partirà la gara per il plesso scolastico di Furriolo che contiamo di consegnare entro la fine dell’anno in modo da avere una scuola moderna, sicura e funzionale alle esigenze della popolazione scolastica. In questo modo avremo spazi nuovi a disposizione nell’ottica dei lavori da effettuare negli istituti di Via Roma e di Via Piave grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto”.