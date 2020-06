Falcone. Esplosione in appartamento, arriva l’elisoccorso. Ferito un 35enne

E’ successo intorno alle 19,30 in un appartamento di Via Nazionale, a Falcone. Una forte esplosione a causa del malfunzionamento di una bombola di gas. Sul posto, oltre a Vigili del Fuoco e Carabinieri, è arrivato l’elisoccorso, che è arrivato nei pressi dello svincolo autostradale, per soccorrere un ferito grave.

Si tratta di un 35enne ed è l’unico ferito dell’esplosione. Ha riportato ustioni su tutto il corpo. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, al Centro Grandi Ustionati.

Nella zona si sono formate lunghe code, al punto che la Polizia Stradale è intervenuta per regolare il traffico veicolare.