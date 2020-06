Una tragedia si è consumata quest’oggi a Palermo. Intorno alle 13.00 una ragazza 23enne si è gettata nel vuoto dal ponte in via Oreto, togliendosi la vita. Inutili di soccorsi di Polizia, Pompieri e Sanitari del 118: per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ morta sul colpo.

Non si conoscono ancora le motivazioni che l’hanno spinta all’estremo gesto. Il suo corpo è stato coperto con un telo bianco in attesa dell’arrivo del medico legale e dei familiari.