S. Agata Militello, la Pro Loco Tortorici dona scanner all’Ospedale e al posto fisso di Polizia

5 termoscanner all’ospedale santagatese ed uno al posto fisso della Polizia di Stato di Tortorici. Questo il dono della Pro Loco di Tortorici, con cui il direttivo, presieduto dalla presidentessa Lidia Calà Scarcione, ha voluto dare il proprio contributo per per far fronte alla situazione emergenziale, che in questi ultimi mesi ha colpito il mondo intero e la nostra regione.

“Lo scopo di questo piccolo contributo, autofinanziato dai membri del direttivo, è quello di aiutare un ospedale, che da anni costituisce un punto di riferimento importante x tutto il nostro comprensorio, un ospedale le cui sorti speriamo siano risollevate, nell’interesse di tutti.” ha dichiarato Lidia Calà. “La comunità oricense, in particolare si augura che presto venga riattivato il punto nascite del nosocomio santagatese, punto di riferimento per le partorienti di Tortorici” ha aggiunto infine. Le apparecchiature sono state consegnate al direttore sanitario dott. Nino Giallanza.

Nei giorni scorsi il direttivo ha consegnato un altro apparecchio termoscanner al posto fisso della Polizia di Stato di Tortorici, in segno di riconoscimento a tutte le forze dell’ordine per l’impegno profuso ad assicurare legalità e sicurezza sul territorio.