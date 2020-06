Tragico incidente nella notte a Giardini Naxos, muore un 19enne

Tragico incidente nella notte a Giardini Naxos. Il giovane Giuseppe D’Amico, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale, intorno alle 2 lungo la SS. 114.

Giuseppe era alla guida del suo scooter Piaggio Beverly, insieme a una ragazza quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti si è scontrato con un auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato fatale per il giovane di Giardini, che purtroppo è deceduto subtio dopo l’arrivo all’ospedale San Vincenzo di Taormina.

La ragazza è stata anch’essa trasportata in codice rosso al nosocomio taorminese, a seguito di numerose fratture. Le sue condizioni restano gravi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Il conducente dell’autovettura è stato sottoposto ai test per verificare se avesse fatto assunzione di alcol o droghe.