S.Agata Militello, pavimentazione danneggiata al cimitero e al Duomo

Da un po’ di tempo a questa parte, nel cimitero di S. Agata Militello, precisamente nel 2° lotto del colombario 4, sono presenti delle mattonelle distrutte o sollevate dal pavimento, nel corridoio che conduce ai loculi.

Le condizioni in cui versa il pavimento può costituire un vero pericolo per chiunque transiti su quel corridoio. Soprattutto se si considera che uno dei due tratti danneggiati si trova proprio sull’ultimo scalino della rampa, che porta al primo piano del colombario. Di conseguenza potrebbe essere poco visibile se non si dovesse guardare in basso mentre si salgono o scendono gli scalini.

Le altre segnalazioni riguardano la strada di Piazza Duomo, con un evidente dislivello del suolo. Un chiaro rischio per motociclisti, ciclisti e pedoni che percorrono quella strada.