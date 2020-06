Samonà a Barcellona, Catalfamo (Lega): “Sinergia con Assessorato per rilanciare i nostri Beni Culturali”

Una visita che si è protratta per tutta la mattina, dopo la tappa all’Antico Teatro Greco di Tindari, l’Assessore Regionale ai Beni Culturale e all’Identità Siciliana Alberto Samonà, si è recato a Barcellona Pozzo di Gotto.

In questa sede, accompagnato dall’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega Sicilia per Salvini Premier, e da Matteo Francilia, segretario provinciale per la Lega, ha visitato i siti culturali del Parco Jalari e del Museo Etnostorico antropologico Nello Cassata, definiti dall’Assessore Samonà “due gioielli da riscoprire e rilanciare”.

“Siamo soddisfatti della sinergia ritrovata con l’Assessorato ai Beni Culturali del governo Musumeci. Una collaborazione che va avanti e che riparte proprio qui da Barcellona – commenta Catalfamo – in vista di una seria e concreta azione dei nostri siti culturali. L’Assessore è infatti impegnato in un estenuante tour per riaprire tutti i musei siciliani al fine di intraprendere la stagione turistica culturale e farci trovare pronti. Proprio qui a Barcellona si sono poste le basi per una collaborazione tra enti e musei al fine di dare nuovo lustro alle nostre ricchezze che, appena lasciata alle spalle l’emergenza Covid, puntiamo a valorizzare.”