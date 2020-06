Capo d’Orlando – Da Berlino al mare del Nord in bici, il viaggio di Tiziano e Laurine

Sono partiti da Berlino, dove vivono da tre anni, a bordo delle loro biciclette, equipaggiati solo dello stretto necessario, ma soprattutto di tantissima voglia di raggiungere il mare.

Tiziano e Laurine, lui di Capo d’Orlando, lei cresciuta a Marsiglia, nella Costa Azzurra, non riescono a trascorrere troppo tempo lontano dal mare, e nei mesi passati in casa a causa del lockdown hanno pianificato un viaggio di 300 km attraverso la Germania settentrionale per raggiungere il mar Baltico.

Per documentare il loro viaggio hanno creato una pagina Facebook, The path we take, cioè il sentiero che prendiamo, e sono partiti, percorrendo la Riserva della biosfera, l’antica città medievale di Prenzlau, riserve naturali abitate quasi solo da uccelli, fiumi, laghi, e sconfinati campi di grano, la giovane coppia ha raggiunto l’isola di Usedom, ed infine la zona di nord-ovest della Polonia.

Arrivando sul Mar Baltico, tra campi colorati, foreste, fiori e le tipiche case tedesche Tiziano e Laurine, 36 anni lui, 29 lei, che nella vita si occupano di marketing, hanno voluto dimostrare che viaggiare in bicicletta è possibile, è alla portata di tutti, basta solo prenderla con calma e godersi la natura, essere attrezzati e poi via, all’avventura.