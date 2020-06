Inaugurato il tratto di strada della SS117 tra Mistretta e Nicosia

E’ stato inaugurato questa mattina e aperto al traffico veicolare, il tratto di strada sulla SS117 bis Nord-Sud tra Mistretta e Nicosia, denominato lotto b4b. Il tratto è lungo 6,7 chilometri.

“Oggi diamo un importante segnale al territorio e all’intero entroterra siciliano. Quella appena consegnata – dichiara il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste – ai cittadini è un’opera che migliora notevolmente la sicurezza stradale e genera nuova speranza per il completamento di questa arteria, attesa da troppo tempo. È questo che rappresentano i 6,7 chilometri del lotto B4b sulla SS117 bis Nord-Sud.

Lo sappiamo bene, c’è ancora tanta strada da fare, in questo caso in senso letterale. È per questo motivo che continuerò a seguire da vicino l’avanzamento degli altri cantieri e della progettazione. Adesso, puntiamo ad avere la consegna di quanti più chilometri possibili del Lotto B4a (già a luglio è prevista la consegna di altri 2 chilometri circa) e di cominciare quanto prima i lavori del Lotto B5 (svincolo di Nicosia), in modo da poter completare, finalmente, la connessione con Mistretta.

Il nodo, adesso, rimane quello dei Lotti C che potrebbero essere ripensati in termini di adeguamento della strada esistente e, quindi, di una possibilità concreta di procedere con le opere, puntando ad un progetto fattibile.

Una bella avventura che coinvolgerà nella scelta le comunità locali che saranno protagoniste di questa riscrittura e di questa nuova sfida per il nostro territorio”.