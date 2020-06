Barcellona. I volontari del Club Radio CB domano due incendi

I volontari del Club Radio CB – Anpas di Protezione Civile sono intervenuti ieri sera per domare due incendi verificatisi a Barcellona Pozzo di Gotto. Il rogo si è verificato in Via Stretto VII Garrisi, praticamente nel greto del Torrente Patrì, dove sono stati abbandonati rifiuti di vario genere. Il secondo si è invece sviluppato in Via Medici, all’angolo con la Via Crinò, proprio nella postazione dell’isola ecologica. Pronto comunque l’intervento dei volontari che hanno avuto ragione delle fiamme.