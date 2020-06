Capo d’Orlando – Scontro tra auto e scooter sulla Trazzera Marina, ferito un 44enne di Torrenova

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 15:50 in via Trazzera Marina a Capo d’Orlando, nei pressi del campo sportivo di Pissi. A scontrarsi una Nissan Micra e uno scooter Honda SH300.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Collica, già teatro di numerosi sinistri. Secondo una prima ricostruzione, la giovane alla guida della Nissan, proveniente dal centro paladino, stava svoltando per immettersi proprio in via Collica, mentre lo scooter procedeva in direzione opposta.

L’impatto tra i due mezzi ha causato il ferimento del conducente dello scooter, un 44enne di Torrenova, che è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Patti.

Per la giovane conducente della Nissan, soltanto un grosso spavento.

Sul posto i poliziotti del Commissariato orlandino, che hanno regolato la viabilità, e la Polizia Municipale di Capo d’Orlando, che si è occupata dei rilievi.