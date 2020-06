Capo d’Orlando – Iscrizione asilo nido: domande entro il 16 luglio

Potranno essere è presentate fino al 16 luglio prossimo le domande di iscrizione all’asilo nido comunale per l’anno pedagogico 2020/2021. Il numero dei bambini ammessi (da tre mesi a tre anni) sarà stabilito in base alle disposizioni ministeriali emanate in relazione all’emergenza Covid-19 e in base alla disponibilità delle risorse umane necessarie.

Alla iscrizione nella sezione lattanti potranno fare richiesta i genitori del bambino/a nato/a entro il 30 giugno 2020, mentre alla sezione semidivezzi, mentre per la sezione divezzi la domanda riguarda i bambini nati entro il 30 settembre 2019.

Alla richiesta, che potrà essere inoltrata sia direttamente al protocollo del Comune che tramite raccomandata a/r o tramite PEC, bisognerà allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con relativo modello ISEE 2020. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 31 luglio prossimo.

Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune di Capo d’Orlando. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al responsabile del procedimento Sebastiana Triscari presso l’Ufficio Servizi Sociali.