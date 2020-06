Capo d’Orlando, conclusi i lavori di consolidamento del lungomare, nei pressi del faro

Capo d’Orlando – Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento del tratto del muro del lungomare Andrea Doria nei pressi del faro. Un intervento che servirà a proteggere dall’azione di sifonamento che in passato ha causato tanti problemi, e che guarda al futuro progetto di riqualificazione del lungomare di levante già finanziato.

In settimana il palo dell’illuminazione verrà spostato dalla pista ciclabile e verrà installata la scaletta per l’accesso alla spiaggia, mentre tra una decina di giorni l’amministrazione provvederà a sistemare le panchine per assicurare la completa fruizione dell’area.

Allo stesso modo si sta ultimando il ripristino del muro nei pressi della piazzetta Melitta Damiano a San Gregorio per ripristinare e garantire la sicurezza in una zona turisticamente strategica.

Inoltre, il cantiere di lavoro sul lungomare Ligabue sta completando la pavimentazione lato monte per conferire uniformità e decoro ad un’area molto frequentata.

I lavori per assicurare servizi e decoro alle porte dell’estate, a Capo d’Orlando, si completano con la pulizia e la cura del verde nel centro e nelle frazioni.