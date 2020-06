Milazzo – Il Sindaco premia il gruppo dei cittadini volontari dell’emergenza Coronavirus

Si è svolta venerdì pomeriggio nell’Atrio del Palazzo Municipale una breve cerimonia con la quale l’Amministrazione ha consegnato a ciascun volontario un attestato in ricordo e una coccarda tricolore. Un modo per rendere omaggio agli oltre cento cittadini volontari che da Marzo a fine Aprile, durante il lockdown, hanno svolto servizio a favore della Città e di quanti hanno avuto bisogno.

“Per tutti – ha detto il Sindaco Giovanni Formica – è stata una vicenda inimmaginabile che ha cambiato la quotidianità. E voi avete avvertito l’esigenza di aiutare la vostra comunità. Milazzo è una città solidale e lo ha dimostrato anche in questa occasione».

Un ringraziamento speciale del primo cittadino è andato alle sarte della Lute che per due mesi continuativi hanno cucito settemila mascherine. «Siete stati tutti speciali – ha concluso Giovanni Formica – ognuno di voi per un motivo diverso. Avete avuto il garbo di andare a consegnare pacchi alimentari di sera, con grande discrezione, e avuto l’accortezza di consegnare buoni spesa in buste anonime. Tante piccole accortezze che hanno fatto la differenza».