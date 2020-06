L’Associazione Siciliana Leucemia consegna DPI negli Ospedali di Palermo e Messina

L’Associazione Siciliana Leucemia, sempre presente ed attenta alle necessità degli ammalati, tenuto conto delle necessità venutasi a creare con l’avvento del COVID 19 nei vari ospedali, si è adoperata nei giorni scorsi per portare il proprio aiuto nei nosocomi dove da oltre 25 anni ha particolarmente operato, fornendo ausili e DPI per la protezione e la disinfezione delle mani, quali: mascherine chirurgiche; mascherine FFP2; guanti in lattice e in nitrile; gel igienizzanti completi di supporto per dispenser.

Le donazioni sono state consegnate direttamente dal presidente Cono Galipò, presso l’Ospedale Civico di Palermo, il Policlinico di Messina, nonché presso l’Ospedale Papardo.

Per l’Associazione Siciliana Leucemia l’obiettivo di un aiuto agli ammalati, anche in questo periodo di pandemia, è stato un momento di grande valore umano e sociale che si protrae ormai da parecchi anni.