Barcellona. Nuovo caso di Covid-19. L’assessore Munafò: “Niente allarmismi”

C’è un nuovo caso di positività al coronavirus a Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di una persona rientrata da Milano che si è sottoposta a tampone risultato positivo. La notizia è stata data poco fa in diretta Facebook dall’assessore Nino Munafò che ha informato durante il periodo dell’emergenza Covid-19 proprio attraverso il noto social network. Nessun allarmismo, comunque. Il rappresentante della Giunta Municipale è stato chiaro nell’esporre l’accaduto, specificando che “la situazione non deve destare particolari problemi perché la persona risultata positiva è stata sottoposta a tampone perché presentava alcune sintomatologie. La persona è stata posta in isolamento domiciliare con la vigilanza attiva e sono state attuate tutte le misure di sicurezza necessarie”.

“Se un sentimento deve nascere è soltanto quello dell’attenzione – ha incalzato l’Assessore Munafò – Questo significa che noi vivremo un periodo in cui ognuno di noi è chiamato a mantenere le misure di sicurezza stabilite per ridurre al minimo la possibilità che il contagio si riavvii”.