Terme Vigliatore. Vivere a colori dona canestri inclusivi. Il ricordo di Gianluca è sempre vivo

Due canestri inclusivi, regolabili in altezza, sono stati donati dall’Associazione Vivere a Colori al Comune di Terme Vigliatore. La consegna è avvenuta presso l’aula consiliare. I canestri sono l’ideale per praticare il baskin, sport di squadra che consente ai diversamente abili e ai normodotati di giocare insieme. L’augurio dell’Associazione è quello che questo gesto possa essere stimolo per i più giovani per avvicinarsi allo sport e all’integrazione. Un altro meraviglioso gesto nel ricordo di Gianluca Quartodecimo, fondatore dell’associazione, scomparso prematuramente a soli 24 anni, lasciando a tutti noi insegnamenti di vita che mai potremo dimenticare.