Messina – Riallineamento dei dati riguardanti il Covid-19: attuali positivi sono 22

Ed eccolo il tanto atteso riallineamento dei dati relativi agli attuali positivi al Covid-19 nel territorio regionale. Un riallineamento che racconta di come in provincia di Messina gli attuali positivi siano soltanto 22. Addirittura 96 in meno rispetto al precedente bollettino. Sembrerebbe che il dato fosse stato viziato dai tamponi successivi al primo che sarebbero passati come nuovi casi. I ricoveri scendono di una unità in Sicilia e quindi diventano adesso 27. Due pazienti, entrambi in terapia intensiva, sono ricoverati al Policlinico Universitario; un paziente all’ospedale Papardo e addirittura sette al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Intanto, ieri, il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, ha spiegato che sul territorio comunale c’è un caso di Covid-19. Il primo in paese dall’inizio dell’emergenza. Si tratta di una persona proveniente da altra Regione, in visita a Oliveri. La persona contagiata è stata già posta in isolamento, da due giorni. Non appena si è avuto il sospetto della positività, si è preferito non tentennare, invitando il contagiato a non lasciare la propria abitazione e ad evitare ogni contatto esterno. Sono state inoltre intercettate tutte le possibili linee di contagio e altre persone potenzialmente a rischio sono state poste in isolamento. Il sindaco Iarrera ha spiegato che non ci sono ragioni per allarmarsi e che quindi si potranno continuare a condurre le normali attività. Sarà sufficiente rispettare le misure di prevenzione quali il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.