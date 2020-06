Oliveri: c’è un caso di positività al Coronavirus. Il sindaco Iarrera: “Non ci sono ragioni per allarmarsi”

“C’è un caso positivo di Covid-19 nel nostro territorio. Si tratta di una persona proveniente da altra Regione, in visita ad Oliveri.” Lo ha dichiarato nel tardo pomeriggio di oggi sulla sua pagina facebook il primo cittadino Francesco Iarrera.

“Lo abbiamo già posto in isolamento, da due giorni. Appena abbiamo avuto il sospetto che potesse essere positivo, abbiamo preferito non tentennare ed è stato invitato a non lasciare la propria abitazione e evitare ogni contatto esterno. Abbiamo intercettato tutte le possibili linee di contagio e altre persone potenzialmente a rischio sono state poste immediatamente in isolamento.” ha precisato Iarrera.