Messina. Il caso dei presunti positivi al Papardo, le precisazioni dell’azienda ospedaliera

Tamponi definitivi sui sette pazienti arrivati in ospedale per altre procedure e senza sintomi da Covid e che erano risultati positivi al coronavirus a causa di un difetto tecnico. Falso allarme, quindi. I test definitivi sono risultati infatti negativi.

“Un falso allarme causato da alcuni test difettosi e che ha irresponsabilmente causato una fuga di notizie dannosa – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – perché in questo modo si genera il panico senza aspettare i tempi dovuti per le verifiche e gli accertamenti. Il Pronto Soccorso dell’A.O. Papardo ha continuato a funzionare nonostante i rallentamenti per i test in ingresso che vengono svolti sui vari pazienti che arrivano in Ospedale”.